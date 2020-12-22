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22 декабря 23:50

Игорь Никитин: В матче со СКА старались, играли с желанием, но не все получалось

Московский клуб сумел отыграться со счета 1:3, забросив две шайбы в последние две минуты третьего периода, но уступил петербургской команде в серии послематчевых буллитов.

Главный тренер ЦСКА прокомментировал поражение в выездном матче со СКА (3:4 Б).

- Поблагодарили ребят за то, что не просто проявили характер, они многое вытерпели. Двое судей оказались в ростере противоположной команды, мы этого не ожидали. А ребята молодчики, сражались до конца.

Хоккей состоит не только из атаки, есть много нюансов: оборона, меньшинство, большинство. Были объективные причины: кто-то из сборной только вернулся, кто-то выходил из-под нагрузок, легкости особой не было. Старались, желание было, хоть и не все получалось, - приводит слова Никитина пресс-служба СКА.

Добавим, что после этой игры СКА набрал 53 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с 60 очками занимает на «Западе» первое место.

источник: ХК СКА
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