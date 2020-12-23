Валерий Брагин: Стопроцентных шансов для взятия ворот у ЦСКА практически не было

Главный тренер СКА прокомментировал победу в домашнем матче против ЦСКА (4:3 Б).

- Считаю, очень хороший матч с нашей стороны. Сыграли агрессивно, все терпеливо придерживались этой линии. Шансов стопроцентных для взятия наших ворот у противника практически не было, а у нас были хорошие моменты. Ведя в концовке 3:1, пропустили необязательные голы. Главное – нас это не надломило: выиграли по буллитам и очень рады этой победе, - приводит слова Брагина официальный сайт СКА.

Добавим, что после этой игры СКА набрал 53 очка и расположился на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции, ЦСКА с 60 очками занимает на «Западе» первое место.