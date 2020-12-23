Владимир Крикунов: «Йокерит» бился до конца, но мы добились победы

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал победу в домашней встрече с «Йокеритом» (4:0).

- Нам важна была победа. Мы знали, что противник в такой непросто ситуации. Вчера с «Витязем» смотрели игру. То, что планировали - получилось. Забили четыре шайбы. «Йокерит» бился до конца, боролся, но мы добились победы, - приводит слова Крикунова официальный сайт «Динамо».

Добавим, что после этой встречи «Динамо» набрало 48 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Йокерит» с 39 очками занимает на «Западе» восьмое место.