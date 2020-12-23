Пекка Кангасалуста: К следующей игре «Йокерит» уже сможет заявить полный состав

Тренер «Йокерита» прокомментировал поражение в гостевой встрече с московским «Динамо» (0:4).

- Конечно, совсем недовольны результатом матча, но мне понравилось, как играла команда. В третьем периоде показывали характер, хоть и проигрывали уже 0:4. Конечно, мы понимали, что нас ждут тяжелые два матча подряд, при этом игроки были довольны возможностью играть много. Сегодня мы играли не так хорошо, как вчера. Все это не оправдания, у нас были все возможности для побед. К следующей игре мы уже сможем заявить полный состав, - приводит слова Кангасалусты официальный сайт «Динамо».

Добавим, что после этой встречи «Динамо» набрало 48 очков и расположилось на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции, «Йокерит» с 39 очками занимает на «Западе» восьмое место.