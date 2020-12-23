Знарок – о поражении от «Ак Барса»: У «Спартака» были моменты, но нужно забивать

Главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок прокомментировал поражение от казанского «Ак Барса» (0:3) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Чтобы выигрывать матчи нужно забить хотя бы пару голов, в первом периоде остались втроем пропустили шайбу. Второй гол с чисто проигранного вбрасывания. Моменты были, по движению было неплохо, но нужно забивать», – сказал специалист пресс-службе КХЛ.

После этой игры «Ак Барс» набрал 62 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, а «Спартак», имея 40 очков, занимает седьмое место на «Западе».