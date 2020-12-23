Двукратный обладатель Кубка Стэнли Шири стал игроком «Вашингтона»

Двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири в качестве неограниченно свободного агента заключил контракт с «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает официальный сайт НХЛ, соглашение рассчитано на один сезон, а 28-летний американский нападающий заработает 735 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Шири сыграл 63 матча за «Питтсбург» и «Баффало», набрав 23 очка (113). Всего в активе Конора 325 игр и 150 очков (72+78) в регулярных чемпионатах НХЛ, а также 61 матч и 21 очко (6+15) в плей-офф.