«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Защитник возвращается в «Аризону»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что ярославский клуб расторг контракт с Ильей Любушкиным, сохранив при этом права на хоккеиста в КХЛ.
26-летний защитник возвращается в США, где вскоре начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».
В сезоне-2019/20 Любушкин сыграл в регулярном чемпионате 51 матч в составе «койотов», отметившись четырьмя результативными передачами.
ХК «Локомотив» расторг контракт с Ильёй Любушкиным. Права на хоккеиста в КХЛ остаются у нашего клуба.— HC Lokomotiv (@hclokomotiv) December 23, 2020
Защитник возвращается за океан, где вскоре начнёт готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».
Спасибо за игру и удачи! pic.twitter.com/mjS2Twfy4k