«Локомотив» расторг контракт с Любушкиным. Защитник возвращается в «Аризону»

Пресс-служба «Локомотива» объявила о том, что ярославский клуб расторг контракт с Ильей Любушкиным, сохранив при этом права на хоккеиста в КХЛ.

26-летний защитник возвращается в США, где вскоре начнет готовиться к сезону НХЛ вместе с «Аризоной».

В сезоне-2019/20 Любушкин сыграл в регулярном чемпионате 51 матч в составе «койотов», отметившись четырьмя результативными передачами.