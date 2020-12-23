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23 декабря 18:48
автор: Виктор Шарафудинов

Кукштель и Огирчук вернулись в СКА в результате обмена петербургского клуба с ХК «Сочи»

Состав сочинской команды пополнит нападающий Якимов.

Пресс-служба СКА объявила о том, что петербургский клуб провел обмен с ХК «Сочи».

В результате в СКА возвращаются петербургские воспитанники Павел Кукштель и Даниил Огирчук, а нападающий Богдан Якимов пополнит состав сочинцев.

22-летний форвард Кукштель провел 22 матча в нынешнем сезоне, отметившись тремя очками (1+2).

21-летний нападающий Огирчук провел 24 встречи и набрал два очка (1+1).

26-летний Якимов, в прошлом сезоне выступавший за «Северсталь», сыграл за СКА шесть игр, не отметившись результативными действиями.

источник: ХК СКА
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