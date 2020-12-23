Кукштель и Огирчук вернулись в СКА в результате обмена петербургского клуба с ХК «Сочи»

Пресс-служба СКА объявила о том, что петербургский клуб провел обмен с ХК «Сочи».
В результате в СКА возвращаются петербургские воспитанники Павел Кукштель и Даниил Огирчук, а нападающий Богдан Якимов пополнит состав сочинцев.
22-летний форвард Кукштель провел 22 матча в нынешнем сезоне, отметившись тремя очками (1+2).
21-летний нападающий Огирчук провел 24 встречи и набрал два очка (1+1).
26-летний Якимов, в прошлом сезоне выступавший за «Северсталь», сыграл за СКА шесть игр, не отметившись результативными действиями.
Павел Кукштель и Даниил Огирчук возвращаются в СКА!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 23, 2020
Хоккейные клубы СКА и «Сочи» произвели обмен. В армейский клуб возвращаются петербургские воспитанники Павел Кукштель и Даниил Огирчук, а нападающий Богдан Якимов пополнит состав сочинцев. pic.twitter.com/Za3s1ydPqW