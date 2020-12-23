«Авангард» дома проиграл «Барысу». Казахстанский клуб одержал четвертую победу подряд

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» проиграл «Барысу» с результатом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Игра состоялась в Балашихе.

На второй минуте Роман Старченко вывел гостей из Нур-Султана вперед. На 8-й хозяева отыгрались благодаря голу Кирилла Семенова. Автором победной шайбы «Барыса» стал Якоб Лилья, переправив шайбу в сетку у дальней штанги после передачи Фила Вароне на последней минуте второго периода.

Стоит отметить, что все три эти шайбы были заброшены в большинстве.

На 58-й минуте в равных составах Вароне стал автором третьего гола казахстанского клуба.

«Авангард», проиграв три из четырех последних матчей, по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции. У команды Боба Хартли 51 очко после 37 игр.