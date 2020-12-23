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23 декабря 19:23
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» дома проиграл «Барысу». Казахстанский клуб одержал четвертую победу подряд

Команда Боба Хартли по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции.

В регулярном чемпионате КХЛ «Авангард» проиграл «Барысу» с результатом 1:3 (1:1, 0:1, 0:1). Игра состоялась в Балашихе.

На второй минуте Роман Старченко вывел гостей из Нур-Султана вперед. На 8-й хозяева отыгрались благодаря голу Кирилла Семенова. Автором победной шайбы «Барыса» стал Якоб Лилья, переправив шайбу в сетку у дальней штанги после передачи Фила Вароне на последней минуте второго периода.

Стоит отметить, что все три эти шайбы были заброшены в большинстве.

На 58-й минуте в равных составах Вароне стал автором третьего гола казахстанского клуба.

«Авангард», проиграв три из четырех последних матчей, по-прежнему занимает второе место в Восточной конференции. У команды Боба Хартли 51 очко после 37 игр.

«Барыс» идет восьмым на «Востоке» с серией из четырех побед. Казахстанский клуб в 35 матчах набрал 41 очко. У «Торпедо», которое находится на седьмой строчке таблицы, столько же очков после 38 игр, но нижегородцы одержали больше побед в основное время.

26 декабря состоятся матчи «Барыс» – «Амур» и «Авангард» – «Спартак».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омск) – «Барыс» (Нур-Султан) – 1:3 (1:1, 0:1, 0:1)

Голы: Старченко (Михайлис), 01:14 (в большинстве) – 0:1. Семенов (Чудинов, Береглазов), 07:49 (в большинстве) – 1:1. Лилья (Вароне), 39:23 (в большинстве) – 1:2. Вароне (Фрэттин), 57:41 – 1:3.

Вратари: Грубец – Ортио.

источник: «Советский спорт»
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