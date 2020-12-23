«Спартак» на своем льду переиграл «Витязь»

«Спартак» обыграл «Витязь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:3.

В составе красно-белых отличились Никита Пивцакин, Павел Медведев, Сергей Широков, Михаил Котляревский и Робин Ганзл. У гостей шайбы на свой счет записали Якуб Ержабек, Святослав Гребенщиков и Даниил Пыленков.

Спартаковцы набрали 42 очка после 38 матчей и занимают седьмое место в таблице Западной конференции. «Витязь» имеет в своем активе на три очка меньше и идет девятым на Западе.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) - «Витязь» (Подольск) - 5:3 (3:1, 2:1, 0:1)

Голы: Пивцакин, 16:28 (мен.). Медведев, 18:14. Широков, 18:59. Котляревский, 24:42. Ганзл, 32:25 — Ержабек, 0:18. Гребенщиков, 30:25. Пыленков, 50:34.