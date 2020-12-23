Семак поздравил «Уфу» с юбилеем (видео)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поздравил «Уфу» с 10-летним юбилеем.

«Поздравляю с 10-летием ФК «Уфа», ставший для меня родным, в котором я провел прекрасное время! Хочу пожелать клубу, болельщикам побед, процветания, стабильности! Пожелание на следующее десятилетие — чтобы клуб был всегда на виду, всегда стремился побеждать и радовал своими успехами!» — сказал Семак в видео, опубликованном в твиттере башкирского клуба.

Сергей Семак: ФК «Уфа» стал для меня родным! 💜



Экс-главный тренер ФК «Уфа» поздравляет всех с 10-летием клуба! 👏🏻



Сергей Богданович был на посту главного тренера «Уфы» 46 матчей с декабря 2016 года по май 2018 года, после чего отправился в санкт-петербургский @zenit_spb pic.twitter.com/QMdcxHpNUJ — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

Напомним, Семак возглавлял «Уфу» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда заняла шестое место в турнирной таблице РПЛ, что является для клуба из Башкортостана лучшим результатом в истории.