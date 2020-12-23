Дубль Уракова помог «Торпедо» обыграть «Сочи»

«Торпедо» обыграло «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе победителей дубль оформил Кирилл Ураков, по одной шайбе забросили Иван Чехович и Антон Шенфельд. У гостей отличился Василий Глотов.

Торпедовцы набрали 43 очка после 39 матчей и поднялись на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Сочинцы расположились на 10-й позиции на Западе, имея в своем активе 28 очков после 38 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Торпедо» (Нижний Новгород) - «Сочи» (Сочи) - 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Голы: Чехович, 2:36. Шенфельд, 12:00. Ураков, 17:21, 32:47 — Глотов, 19:58 (бол.).