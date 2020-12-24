Молодежная сборная России объявила состав на товарищеский матч с Канадой

Тренерский штаб молодежной сборной России объявил состав на товарищеский матч против команды Канады.
вратари: Аскаров — Ахтямов;
1 пятерка: Мухамадуллин — Чистяков, Амиров — Хуснутдинов — Подколзин;
2 пятерка: Чайка — Кузнецов, Грицюк — Сафонов — Чинахов;
3 пятерка: Кирсанов — Князев, Спиридонов — Абрамов — Афанасьев;
4 пятерка: Бычков — Шеховцов, Пономарев — Бардаков — Грошев, Башкиров.
До старта матча молодежки против канадцев осталось чуть больше получаса - самое время представить состав нашей команды#россиявмоемсердце #u20— Хоккей России (@russiahockey) December 23, 2020