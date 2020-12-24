Молодежная сборная России проиграла канадцам в выставочном матче накануне чемпионата мира

Молодежная сборная России проиграла команде Канаде с результатом 0:1 в выставочном матче накануне чемпионата мира (U-20).

Игра состоялась в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс».

Единственную шайбу в ворота Артура Ахтямова забросил на 44-й минуте Джейми Драйсдейл. Авторами результативных передач Коннор Макмайкл и Коул Перфетти.

Молодежный чемпионат пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. В группе A сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия, а группе B – Россия, Швеция, США, Чехия и Австрия.

В стартовом матче 25 декабря российская команда встретится со сборной США.