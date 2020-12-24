Игорь Ларионов: Товарищеские игры нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в выставочном матче против команды Канады.

Россияне уступили канадцам в Эдмонтоне с результатом 0:1.

«Товарищеские игры нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания, – цитирует Ларионова Sport24.ru – Мы не хотим видеть сразу же яркие сочетания, в первой же игре. Безусловно, мы играли с сильным соперником. Нужно сделать скидку на то, что ребятам нужно адаптироваться к темпу. Канадцы играют в агрессивный компактный хоккей. Неприятное поражение для нас, мы сделаем выводы. Хотим сделать игру сборной России более динамичной.

У нас есть и план B, и план С. Можем посмотреть разные сочетания. В ближайшие 48 часов решим, в каких звеньях выйдем на игру с США. Амиров, Хуснутдинов и Подколзин играли вместе весь сбор. Пока не будет делать быстрых выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных звеньях, но мы будем терпеливы.

У Аскарова большой талант и такие же высокие к нему требования. Безусловно, радует, что в нашей стране растет хороший вратарь. Он, прежде всего, профессионал и морально устойчивый молодой человек. За последний год Ярослав стал гораздо более опытным. Это играет колоссальную роль для вратаря. Невозможно выйти на новый уровень без провалов. Аскаров делает выводы и развивается. Он играет большую роль в нашей команде.