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24 декабря 06:36
автор: Виктор Шарафудинов

Игорь Ларионов: Товарищеские игры нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания

Накануне молодежного чемпионата мира Россия проиграла хозяевам турнира канадцам.

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал поражение в выставочном матче против команды Канады.

Россияне уступили канадцам в Эдмонтоне с результатом 0:1.

«Товарищеские игры нужны для того, чтобы посмотреть разные сочетания, – цитирует Ларионова Sport24.ru – Мы не хотим видеть сразу же яркие сочетания, в первой же игре. Безусловно, мы играли с сильным соперником. Нужно сделать скидку на то, что ребятам нужно адаптироваться к темпу. Канадцы играют в агрессивный компактный хоккей. Неприятное поражение для нас, мы сделаем выводы. Хотим сделать игру сборной России более динамичной.

У нас есть и план B, и план С. Можем посмотреть разные сочетания. В ближайшие 48 часов решим, в каких звеньях выйдем на игру с США. Амиров, Хуснутдинов и Подколзин играли вместе весь сбор. Пока не будет делать быстрых выводов. У нас есть люди, которые могут играть в разных звеньях, но мы будем терпеливы.

У Аскарова большой талант и такие же высокие к нему требования. Безусловно, радует, что в нашей стране растет хороший вратарь. Он, прежде всего, профессионал и морально устойчивый молодой человек. За последний год Ярослав стал гораздо более опытным. Это играет колоссальную роль для вратаря. Невозможно выйти на новый уровень без провалов. Аскаров делает выводы и развивается. Он играет большую роль в нашей команде.

Егор Чинахов приберег голы на следующие матчи. Я не переживаю за этого парня. Это очень интересный хоккеист. Он делает игру лучше, зрелищнее, а свое звено — перспективным. Мы смотрим в будущее и верим, что Чинахов сможет принести сборной больше пользы, чем сегодня. Я за него спокоен».

Молодежный чемпионат пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. В группе A сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия, а группе B – Россия, Швеция, США, Чехия и Австрия.

В стартовом матче 25 декабря российская команда встретится со сборной США.

источник: Sport24.ru
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