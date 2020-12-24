Егор Чинахов: Могли забивать и обыгрывать Канаду. Нужно быть хладнокровнее

Нападающий молодежной команды России (U-20) Егор Чинахов прокомментировал поражение в выставочной игре против Канады. Россияне уступили хозяевам МЧМ-2021 в результатом 0:1.

«Мы сыграли хорошо на Кубке Карьяла, сейчас прошли новые люди, – цитирует Чинахова Sport24.ru – Прошли вместе месячный сбор. С каждой игрой будем добавлять в взаимодействии.

У нас еще в Москве был пузырь.

Расстроился, конечно, что не реализовал свои моменты. Могли забивать и выигрывать. Нужно быть хладнокровнее, играть с холодной головой».

В стартовом матче молодежного чемпионата мира команда Игоря Ларионова 25 декабря встретится с командой США. Другими соперниками сборной России в группе B станут Швеция, Чехия и Австрия.