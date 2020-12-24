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24 декабря 07:05
автор: Виктор Шарафудинов

Аскаров признан лучшим игроком молодежной сборной России в выставочной игре против Канады

Голкипер СКА не пропустил ни одной шайбы, отыграв два периода.

Официальный сайт ФХР сообщил, что вратарь Ярослав Аскаров был признан лучшим игроком молодежной сборной России в выставочной игре против Канады.

Россияне уступили 0:1, но Аскаров не позволил канадцам отличиться, отыграв два первых периода. Единственную шайбу россияне пропустили в третьей 20-минутке, когда ворота защищал уже Артур Ахтямов.

В составе канадской команды лучшим тоже стал голкипер. Девон Леви отыграл «на ноль», отразив все 23 броска российских хоккеистов.

25 декабря сборная России в стартовом для себя матче молодежного чемпионата мира встретится с командой США. Другими соперниками россиян по группе B станут Швеция, Чехия и Австрия.

Канадцы в группе A сыграют с Финляндией, Швейцарией, Словакией и Германии.

Молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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