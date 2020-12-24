Вячеслав Фетисов: МЧМ будет более непредсказуемым. На первый план выйдут эмоции

Вячеслав Фетисов считает, что трудности подготовки в условиях пандемии коронавируса сделают турнир лучших молодых хоккеистов планеты более непредсказуемым.

Молодежный чемпионат пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. В группе A сыграют Канада, Финляндия, Швейцария, Словакия и Германия, а группе B – Россия, Швеция, США, Чехия и Австрия.

В стартовом матче 25 декабря российская команда встретится со сборной США.

«К сожалению, в этом году МЧМ будет не совсем обычным, более непредсказуемым, – отметил Фетисов в интервью «Известиям». – Все-таки во многих странах не проводились чемпионаты, молодые парни остались без игровой практики. Мы видели, что даже североамериканские команды два раза уходили на карантин. В условиях минимальной подготовки на первый план выйдут эмоции. У нас в этом случае есть преимущество, ведь команда смогла провести даже один официальный мини-турнир. Она достаточно обученная».