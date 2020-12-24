Олег Знарок: Два матча за два дня – это сложно, когда много травмированных

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок пообщался с журналистами после победы своей команды в домашней встрече против «Витязя» с результатом 5:3.

«Два матча за два дня – это сложно, – цитирует пресс-конференцию Знарка сайт КХЛ. – Вчера был хороший матч против «Ак Барса». Мы старались до конца и не думали о том, что завтра будет новый матч. Это сложно в нашей ситуации, когда много травмированных.

Чернов и Медведев еще до конца готовы не были к той игре, но они нам помогли. В прошлой игре не получилось забить, в отличие от этой встречи. Счастье лежит на пятачке соперника».

22 декабря за сутки до игры против «Витязя» команда Знарка дома уступила «Ак Барсу» 0:3.

«Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 42 очка в 38 встречах.