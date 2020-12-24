Генеральный менеджер «Тампы» Брисбуа: Никто не любит играть в хоккей больше Кучерова

Генеральный менеджер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа заявил, что клуб рассчитывает на возвращение Никиты Кучерова в строй к матчам плей-офф в следующем году.

«Никто не любит играть в хоккей больше Никиты Кучерова, – цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ. – Ему будет непросто пропустить регулярный сезон, но он приложит все усилия, чтобы восстановиться как можно скорее. Мы хотим попасть в плей-офф и дать ему шанс».

27-летний Кучеров пропустит регулярный чемпионат из-за операции на бедре.

В минувшем сезоне Никита набрал 85 очков (33+52) в 68 матчах регулярного чемпионата, а также стал лучшим бомбардиром плей-офф, заработав 34 очка (7+27) в 25 встречах. «Тампа» в нынешнем году во второй раз в истории завоевала Кубок Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ, в котором каждая команда проведет по 56 игр, начнется 13 января и завершится 8 мая.