Капитан молодежной сборной Канады Дак травмировал запястье в матче против России

АР сообщает, что капитан молодежной сборной Канады Кирби Дак получил травму правого запястья в выставочной игре против России накануне старта МЧМ-2021 в Эдмонтоне.

Канадцы обыграли россиян с результатом 1:0, а Дак покинул лед по ходу третьего периода. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

В минувшем сезоне 19-летний нападающий набрал 23 очка (8+15) в 64 матчах регулярного чемпионата НХЛ в составе «Чикаго».

Канадцы первый матч на молодежном чемпионате мира проведут 26 декабря против команды Германии. Далее им на групповом этапе предстоят встречи против Словакии, Швейцарии и Финляндии.