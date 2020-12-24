Подколзин - после поражения от Канады: Разберем матч, ошибки и с хорошей игрой зайдем в ЧМ

Капитан молодежной сборной России Василий Подколзин прокомментировал поражение от Канады в товарищеском матче (0:1).

«Это была первая игра за долгое время, встречались с непростым соперником. Сейчас нужно отдохнуть и с новыми силами входить в турнир. Немножко отдали инициативу после половины игры, на пик физической подготовки еще не вышли. Нам нужно играть больше с шайбой, меньше позволять это сопернику. Разберем игру, разберем свои ошибки и с хорошей игрой зайдем в турнир.

Нужно лучше держать шайбу в чужой зоне, были контратаки и атаки с ходу. С точки зрения позиционных атак нужно больше агрессии, больше доводить шайбу до ворот. Мы умеем это делать, сегодня был небольшой сумбур. В обороне хорошо сыграли, даже несмотря на то, что канадцы много владели шайбой», - цитирует нападающего пресс-служба КХЛ.

Напомним, молодежный чемпионат мира в Эдмонтоне пройдет с 25 декабря по 6 января. Соперниками российской команды на групповом этапе станут сборные Швеции, США, Чехии и Австрии.

В стартовом матче на турнире россияне сыграют с американцами. Встреча пройдет в ночь на 26 декабря.