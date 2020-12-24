Генеральный менеджер «Вашингтона»: Надеюсь, что мы сможем подписать новый контракт с Овечкиным

Генеральный менеджер «Вашингтона» Брайан Маклеллан прокомментировал состояние переговоров с капитаном команды Александром Овечкином по поводу нового контракта.

«Пока статус-кво, – цитирует Маклеллана официальный сайт НХЛ. – Нужно дождаться момента, когда откроется тренировочный лагерь «Вашингтона», и от этого мы будем отталкиваться. Мы хотим, чтобы Алекс вернулся. В начале года мы уже обсуждали эту тему, и я надеюсь, что мы сможем подписать этот контракт. Надеюсь, у нас будет возможность во время лагеря поговорить с Овечкиным о продлении договора. Мы планировали сделать это с конца прошлого сезона, и в наших намерениях ничего не изменилось».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года и за 15 лет сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 1152 матча, набрав 1278 очков (706 голов + 572 результативные передачи). Александр девять раз становился лучшим снайпером лиги, а также помог «Кэпиталз» в 2018-м впервые в истории завоевать Кубок Стэнли.