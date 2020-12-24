Дмитрий Орлов: Уверен, что скоро Тарасенко вновь будет радовать российских болельщиков

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов выразил уверенность в том, что нападающий «Сент-Луиса» сможет восстановиться после травмы и вернуться на самый высокий уровень.

«Травмы — это всегда тяжело. Восстановление, долгий период без игровой практики… Ничего хорошего в этом нет. Я с Володей всегда на связи. Стараюсь поддерживать, как и его семья. Уверен, что скоро Тарасенко будет снова радовать и российских болельщиков, и фанатов «Сент-Луиса», - цитирует Орлова Sport24.ru.

Напомним, Тарасенко выступает за «Сент-Луис» с сезона-2012/13. В 2019 году россиянин вместе с командой выиграл Кубок Стэнли.

В прошлом сезоне из-за травмы Тарасенко провел лишь 10 матчей, набрав в них 10 (3+7) очков.