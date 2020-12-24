«Сибирь» дома по буллитам победила «Амур»

«Сибирь» обыграла «Амур» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В основное время за новосибирцев шайбы забросили Юусо Пуустинен (15-я минута) и Владислав Ушенин (45). Соперник ответил голами Валентина Пьянова (12) и Томаша Зогорны (54).

В серии буллитов победу хозяевам принес точный бросок Александра Шарова

Таким образом, новосибирский клуб набрал 38 очков и расположился на девятом месте Восточной конференции. «Амур» с 31 очком идет на десятой строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи 26 декабря – «Сибирь» примет у себя «Салават Юлаев», а хабаровчане отправятся в гости к «Барысу».