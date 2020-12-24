ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
24 декабря 18:08

«Сибирь» дома по буллитам победила «Амур»

Двумя днями ранее новосибирцы победили хабаровчан со счетом 3:2.

«Сибирь» обыграла «Амур» (3:2 Б) в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В основное время за новосибирцев шайбы забросили Юусо Пуустинен (15-я минута) и Владислав Ушенин (45). Соперник ответил голами Валентина Пьянова (12) и Томаша Зогорны (54).

В серии буллитов победу хозяевам принес точный бросок Александра Шарова

Таким образом, новосибирский клуб набрал 38 очков и расположился на девятом месте Восточной конференции. «Амур» с 31 очком идет на десятой строчке.

Оба коллектива проведут следующие матчи 26 декабря – «Сибирь» примет у себя «Салават Юлаев», а хабаровчане отправятся в гости к «Барысу».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирск) – «Амур» (Хабаровск) – 3:2 Б (1:1, 0:0, 1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Пьянов (Файзуллин), 11:04 - 0:1. Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка), 14:23 - 1:1 (бол). Вл.Ушенин (Вяч.Ушенин, Ли), 44:26 - 2:1 (бол). Т.Зогорна (Полунин), 53:34 - 2:2. Шаров, 65:00 - 3:2.

Вратари: Сятери – Аликин

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сибирь" одолела "Амур"Анна Щербакова на тренировке исполнила четверной флипСовременные аксессуары для мобильных телефонов. Аксессуары для iPhoneПолная разруха: условия жизни Загитовой потрясли прессуВергара предстала полностью обнаженнойРади кого Телегин оставил Пелагею: красотка и бизнесвумен
Революция или смена вывески? Почему «Локо» не зовет Семина и доверяет Николичу
Новое руководство "Локомотива" поспешило выразить кредит доверия нынешнему главному тренеру Марко Николичу, которого многие отправляли в отставку вслед за Василием Кикнадзе и Анатолием Мещеряковым.
Русская пятерка у Ларионова пока не получается. Что показал матч с Канадой
Российская молодежка проиграла в контрольном матче перед МЧМ-2021 канадцам – 0:1. Суммируем впечатления.
Плющенко против Тутберидзе, Коляда вместо Алиева: интриги на челябинском льду
Стартующий 24 декабря в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию пройдет в усеченном составе, но вряд ли потеряет в зрелищности.
«Ничейные» кошки-мышки. Россия минимально проиграла Канаде
Подопечные Игоря Ларионова в контрольном матче за пару дней до старта МЧМ-2021 пропустили одну шайбу от «Кленовых листьев» и ничего не забили.
Один не подошел «Спартаку», другой рулил ЦСКА. Кто возглавил «Локомотив»
Вице-чемпионы России сменили руководящий состав клуба после расставания с председателем совета директоров Анатолием Мещеряковым и генеральным директором Василием Кикнадзе.
И расширить, и сократить. Прядкин придумал гениальную реформу РПЛ
Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин предлагает очень дельную вещь в отношении главного футбольного турнира страны.
Как финны тренера из раздевалки выкинули. Безумная история МЧМ
Стартующий 25 декабря в Эдмонтоне молодежный чемпионат мира пройдет в экстремальных условиях пандемии. Но на этих турнирах никогда не бывает скучно.
Акинфеев собрался в Госдуму? Это шанс для Черчесова
Источник "Ведомостей" сообщил о том, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вошел в списки возможных кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу в 2021 году.
Свершилось. Теперь точно можно сказать, что Месси круче Пеле
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси вошел в историю, побив казавшийся вечным рекорд великого бразильца. Аргентинец забил 644-й гол в составе одного клуба.
Жардим или Морено вместо Тедеско. Почему «Спартак» потянуло на «Монако»
Красно-белые активно ведут поиски главного тренера среди свободных иностранных специалистов.

Футбол. Каррера уволен из АЕКа. «Ювентус» vs «Фиорентина». Хоккей. «Динамо» vs «Йокерит».

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика