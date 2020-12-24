Дубль Бека помог «Металлургу» дома обыграть минское «Динамо» (видео)

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Металлург» – «Динамо» (Минск) завершился победой магнитогорцев со счетом 3:2.

В составе хозяев дублем отметился Тэйлор Бек (25-я и 32-я минуты), еще один гол на счету Семена Кошелева (57). Белорусская команда отличилась дважды усилиями Райана Мерфи (27) и Степан Фальковский (51).

«Металлург» набрал 50 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Минский клуб идет на пятой строчке Запада с 43 очками.

26 декабря «Динамо» сыграет дома против одноклубников из Риги, а днем позже магнитогорцы отправятся в гости к «Салавату Юлаеву».

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