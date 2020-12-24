«Автомобилист» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» (видео)

Хоккеисты «Автомобилиста» нанесли поражение «Салавату Юлаеву» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
В составе уфимской команды заброшенными шайбами отметились Маркус Гранлунд (10-я и 40-я минуты), у екатеринбургского клуба отличились Георгий Белоусов (16), Станислав Бочаров (53) и Павел Куликов (56).
После этой игры «Автомобилист» набрал 44 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 очков, занимает на «Востоке» пятое место.
источник: «Советский спорт»