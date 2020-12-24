Томи Ламса: Совершили грубые и упустили победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал поражение в матче с «Автомобилистом» (2:3).

- Не знаю почему, но первый период мы сегодня начали медленно и позволили сопернику создать несколько моментов у наших ворот. Затем уже в игру вернулись, стали лучше действовать, отлично провели второй период, забили свои шайбы. В принципе мы хорошо действовали и в третьем периоде, но совершили грубые и повлиявшие на матч ошибки, упустили победу, - цитирует специалиста пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой игры «Автомобилист» набрал 44 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 очков, занимает на «Востоке» пятое место.