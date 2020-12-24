Сергей Светлов: В игре с «Сибирью» мы получили слишком много штрафных минут

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Игра была хорошей, быстрой, напряженной. Содержание было качественным. Нам не хватило удачи в серии бросков. Сегодня было много удалений, две шайбы пропустили в меньшинстве. Из-за большого количества штрафов игра сбивается, кто-то переигрывает смены. Если не брать первый период первого матча, обе встречи в Новосибирске получились качественными, – цитирует Светлова пресс-служба лиги.

Отметим, что «Амур» с 31 очком занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. 26 декабря хабаровчане отправятся в гости к «Барысу». Игра состоится в 14:00 мск.