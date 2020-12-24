Капитан молодежной сборной Канады пропустит чемпионат мира из-за травмы

Капитан сборной Канады Кирби Дак пропустит молодежный чемпионат мира из-за травмы, полученной в среду вечером в матче против сборной России, сообщает инсайдер TSN Боб Маккензи.

Как отмечает журналист, официального заявления от сборной пока не было, но Дак также может пропустить начало сезона в НХЛ - врачи «Чикаго» все еще осматривают его повреждение.

Напомним, что на послематчевой пресс-конференции главный тренер сборной Канады Андре Туриньи рассказал, что Даку потребуется рентген, чтобы определить серьезность травмы.

Добавим, 19-летний форвард был выбран «Чикаго» под третьим номером на драфте 2019 года. На его счету 23 (8+15) очка в 64 матчах регулярного чемпионата прошлого сезона.