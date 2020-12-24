Билл Питерс: Нашли способ одержать победу над «Салаватом» и довольны результатом

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал волевую победу команды в матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

- Это был хороший матч, мы многое делали правильно, за исключением пары удалений. В третьем периоде нашли способ одержать победу и довольны результатом, - приводит слова Питерса официальный сайт НХЛ.

Добавим, что после этой встречи «Автомобилист» набрал 44 очка и поднялся на шестую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 47 очков, занимает на «Востоке» пятое место.