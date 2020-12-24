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24 декабря 21:35

«Трактор» добыл гостевую победу над «Нефтехимиком»

Нижнекамский клуб проиграл в седьмом матче кряду в КХЛ.

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Главным героем встречи стал нападающий Понтус Оберг, ставший автором двух заброшенных шайб в ворота нижнекамцев на 5-й и 33-й минутах. Еще один результативный бросок гостей на счету Ярослава Косова (51). У хозяев голы забили Кирилл Воробьев (13) и Линус Юханссон (60).

Таким образом, челябинский клуб набрал 50 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» идет на последней, 12-й строчке с 20 очками.

26 декабря оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Трактор» сыграет против «Куньлуня», а нижнекамцы встретятся с «Автомобилистом».

КХЛ
Регулярный чемпионат

«Нефтехимик» (Нижнекамск) – «Трактор» (Челябинск) – 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Оберг, 04:19 - 0:1. Воробьев, 12:39 - 1:1. Оберг (Бывальцев), 32:01 - 1:2. Косов (Авцин), 50:24 - 1:3. Юханссон, 59:40 - 2:3.

Вратари: Иванников – Вилл

источник: «Советский спорт»
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