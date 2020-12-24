«Трактор» добыл гостевую победу над «Нефтехимиком»

«Трактор» обыграл «Нефтехимик» (3:2) в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Главным героем встречи стал нападающий Понтус Оберг, ставший автором двух заброшенных шайб в ворота нижнекамцев на 5-й и 33-й минутах. Еще один результативный бросок гостей на счету Ярослава Косова (51). У хозяев голы забили Кирилл Воробьев (13) и Линус Юханссон (60).

Таким образом, челябинский клуб набрал 50 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик» идет на последней, 12-й строчке с 20 очками.

26 декабря оба коллектива проведут следующие матчи в гостях – «Трактор» сыграет против «Куньлуня», а нижнекамцы встретятся с «Автомобилистом».

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