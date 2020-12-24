Крэйг Вудкрофт: Расстроен результатом матча с «Металлургом»

Главный тренер команды «Динамо» (Минск) прокомментировал поражение в матче с «Металлургом» (2:3).

– Расстроен сегодняшним результатом. Мы играли неплохо во многих моментах, но уступали в ключевых вещах этой встречи. Мы сегодня были не настолько опасными, насколько должны были быть у ворот соперника, делали не столько бросков, сколько нужно. Нам надо улучшать этот компонент. Я не доволен сегодняшним результатом, мы не добились хорошего результата сегодня, – приводит слова Вудкрофта пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что после этой встречи «Металлург» набрал 50 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Минский клуб идет на пятой строчке «Запада» с 43 очками.