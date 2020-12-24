Илья Воробьев: Побед сейчас легких не бывает – все команды очень подтянулись

Главный тренер «Металлурга» прокомментировал победу в домашнем матче против минского «Динамо» (3:2).

– Побед сейчас легких не бывает – все команды очень подтянулись. Мы прилично поработали в эту паузу, сегодня состоялась первая игра после перерыва, и обычно эти матчи легко не складываются у нас. Молодцы ребята, что сражались, выиграли игру в этот важный день, – приводит слова Воробьева пресс-служба магнитогорской команды.

Добавим, что после этой встречи «Металлург» набрал 50 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Минский клуб идет на пятой строчке «Запада» с 43 очками.