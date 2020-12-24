СКА дома оказался сильнее «Северстали» благодаря дублю Кемппайнена (видео)

Хоккеисты СКА на своей домашней арене победил «Северсталь» (2:0) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В составе петербургского клуба дублем отметился Йоонас Кемппайнен (44-я и 49-я минуты). Дважды финну ассистировал Владимир Ткачев.

СКА набрал 55 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб с 42 очками идет на шестой строчке.

26 декабря питерцы отправятся в гости к московскому «Динамо», а «Северсталь» в тот же день сыграет в Финляндии с «Йокеритом».

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