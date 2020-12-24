В молодежной сборной Германии выявлен еще один случай заражения коронавирусом

Как сообщает пресс-служба IIHF, десять игроков и восемь сотрудников сборной Германии были выпущены из карантина и приступят к тренировкам. Они присоединятся к шести игрокам, ранее вышедшим из карантина. Еще один игрок из сборной Германии получил положительный результат теста на COVID-19 и должен оставаться в карантине как минимум до 4 января. Трое из восьми игроков, у которых на прошлой неделе оказался положительный результат на коронавирус, должны оставаться в карантине до 27 декабря. Остальные должны оставаться на карантине как минимум до 29 декабря.

«Мы приветствуем немецкую команду на чемпионате мира среди юниоров и благодарим их за невероятное усердие и сотрудничество в соблюдении правил карантина», - говорится в заявлении Исполнительного комитета турнира.

Отмечается, что среди остальных девяти команд-участниц нет положительных результатов тестов. Кроме этого, по результатам тестов, которые сдали официальные лица турнира, а также представители оргкомитета и телерадиокомпании, не было зарегистрировано ни одного положительного случая.

Добавим, что молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января в канадском Эдмонтоне.