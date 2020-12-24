Московское «Динамо» на своем льду крупно проиграло «Ак Барсу» (видео)

Хоккеисты «Ак Барса» в выездном матче нанесли поражение «Динамо» (Москва) со счетом 7:2.
В составе казанского клуба заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков (8-я минута), Михаил Глухов (12), Михаил Фисенко (23), Найджел Доус (27), Стефан Да Коста (29, 34) и Никита Дыняк (52), у московской команды отличились Илья Круглов (7) и Дмитрий Кагарлицкий (9).
После этой игры «Ак Барс» набрал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 48 очков, занимает на «Западе» четвертое место.
источник: «Советский спорт»