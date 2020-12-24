Анвар Гатиятулин: В Нижнекамске все игры проходят в упорной борьбе, эта не стала исключением

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу в матче против «Нефтехимика» (3:2).

- Непростой матч. В Нижнекамске все игры проходят в упорной борьбе, эта не исключение. Начали неплохо, потом немного сбились не на ту игру, на какую договаривались. Тем не менее, победили, это было важно, - приводит слова Гатиятулина пресс-служба челябинской команды.

Добавим, что после этой игры «Трактор» набрал 50 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик», имея в активе с 20 очков, занимает на «Востоке» 12-ю строчку.