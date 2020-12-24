Вячеслав Буцаев: Допустили сегодня на одну ошибку больше, чем «Трактор», поэтому проиграли матч

Главный тренер «Нефтехимика» прокомментировал поражение в матче против «Трактора» (2:3).

- Мы допустили сегодня на одну ошибку больше, поэтому проиграли матч. Молодцы, что играли до конца. Даже при счете 1:3 шли и старались сравнять. Забили второй гол, на третий не хватило времени, - приводит слова Буцаева пресс-служба челябинской команды.

Добавим, что после этой игры «Трактор» набрал 50 очков и вернулся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, «Нефтехимик», имея в активе с 20 очков, занимает на «Востоке» 12-ю строчку.