Андрей Разин: Ребята молодцы, если бы еще забили СКА – вообще бы были красавцы

Главный тренер «Северстали» прокомментировал поражение в матче против СКА (0:2).

- Ребята молодцы. Если б еще забили – вообще бы были красавцы. А так – все нормально. Едем дальше.

- Согласны ли вы с коллегой Никитиным, сказавшем о судьях в ростере СКА?

- Я разве что-то сейчас сказал про судей? Я говорю, что они молодцы. Вообще шикарное судейство было. Никаких претензий к ним, - приводит слова Разина пресс-служба «Северстали».

Добавим, что после этого матча СКА набрал 55 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб с 42 очками занимает на «Западе» шестую строчку.