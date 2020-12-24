Владимир Крикунов: При счете 2:2 решили против «Ак Барса» поиграть в отрытый хоккей

Главный тренер «Динамо» (Москва) прокомментировал крупное поражение во встрече с «Ак Барсом» (2:7).

- Начали неплохо и забили и первый, и второй гол, но такие глупые и детские ошибки сделали, что тут же получили в свои ворота. При счете 2:2 решили против «Ак Барса» поиграть в отрытый хоккей. Сразу получили контратаку и пропустили. Потом еще удаления, и игра была сделана. Проиграли крупно и неграмотно второй период, - приводит слова Крикунова пресс-служба московской команды.

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 48 очков, занимает на «Западе» четвертое место.