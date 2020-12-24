Дмитрий Квартальнов: Мы довольны победой над «Динамо»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над московским «Динамо» (7:2).

– Хорошая игра, у нас закончился год, и мы в общем-то довольны победой. Сейчас отдохнем, следующая игра будет только 6 января – снова с «Динамо». Ребята молодцы, всех с Наступающим, – приводит слова Крикунова пресс-служба казанской команды.

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 48 очков, занимает на «Западе» четвертое место.