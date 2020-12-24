Дмитрий Кагарлицкий: Итоговый счет – безобразие, хочется извиниться перед болельщиками

- Итог на табло, провалили игру. Хочется извиниться перед болельщиками, так играть нельзя, проигрывать с таким крупным счетом. Первый период провели довольно неплохо, но итоговый счет - безобразие.

Что произошло во втором периоде? Сложно что-то сказать сейчас, хочется проанализировать всю игру и сделать определенные выводы. Но «Ак Барс» мастеровитая команда, забили два гола. Да, хотели отыграться, может, голову немного снесло, пропустили такие голы. Та же третья шайба, когда два в одного убежали, которую наше звено пропустило, такое непозволительно, так нельзя играть, - приводит слова Кагарлицкого пресс-служба «Динамо».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 48 очков, занимает на «Западе» четвертое место.