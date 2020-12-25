Роман Любимов: Дебют приятный, но нужно еще работать и работать

– Хорошая игра, здорово выиграли, для дебюта это отличный заряд положительных эмоций.

– Главный тренер сказал, что первый период вы провели хорошо, но потом немного «подсели». Согласны с этим?

– Согласен, и мне тренеры уже сказали, что и по тактике, и по «физике» нужно работать и работать. Буду как раз этим заниматься, - передает слова Любимова пресс-служба «Ак Барса».

Добавим, что после этой встречи «Ак Барс» набрал 64 очка и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. «Динамо», имея в активе 48 очков, занимает на «Западе» четвертое место.