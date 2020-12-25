Валерий Брагин: Много эмоций отдали в предыдущем матче с ЦСКА

Главный тренер СКА прокомментировал победу команды над «Северсталью» (2:0).

- Непростая игра, много эмоций отдали в предыдущем матче. Пришлось все силы собрать, очень рад, что сумели добиться победы. Почему Самонова не было в заявке? Чуть простыл, - приводит слова Брагина пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что после этого матча СКА набрал 55 очков и расположился на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. Череповецкий клуб с 42 очками занимает на «Западе» шестую строчку.