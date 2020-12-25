Игорь Ларионов: По плану Аскаров должен сыграть шесть матчей из семи на молодежном чемпионате мира

Отметим, что 18-летний хоккеист был признан лучшим игроком сборной в выставочной игре против Канады (0:1) – голкипер провел два периода, отразив все 17 бросков по своим воротам. Затем его заменил Артур Ахтямов.

– По вратарям у нас тесный диалог с Колей Хабибулиным. Для Аскарова сыграть все матчи – это небольшая проблема. Это не 45 игр подряд. В этом плане Ярик готов, он готов к большому выезду. То волнение, которое было в прошлом году, уже позади. Но впереди официальные матчи, любой человек имеет право на ошибку. План такой, что он сыграет шесть матчей из семи, – сказал Ларионов журналистам.

Напомним, что молодежный чемпионат мира пройдет в Эдмонтоне с 25 декабря по 5 января. Сегодня сборная России в стартовом для себя матче турнира встретится с командой США. Другими соперниками россиян по группе B станут Швеция, Чехия и Австрия.