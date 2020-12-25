Канадский нападающий Джастин Азеведо покидает «Ак Барс».
Пресс-служба клуба сообщает, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Спасибо за всё, Ази!— ХК Ак Барс (@hcakbars) December 25, 2020
Джастин Азеведо покидает «Ак Барс» – контракт с игроком расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Это были прекрасные шесть с половиной лет, которые мы никогда не забудем!
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Азеведо выступал за «Ак Барс» с 2014 года. Всего в составе казанского клуба он провел 420 матчей и набрал 314 (112+202) очков.