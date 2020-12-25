Канадский нападающий Джастин Азеведо покидает «Ак Барс».

Пресс-служба клуба сообщает, что контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Спасибо за всё, Ази!

Джастин Азеведо покидает «Ак Барс» – контракт с игроком расторгнут по обоюдному соглашению сторон. Это были прекрасные шесть с половиной лет, которые мы никогда не забудем!



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