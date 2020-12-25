Игорь Ларионов: Уровень молодежного чемпионата мира выше, чем Кубка Карьяла

Главный тренер молодежной сборной России Игорь Ларионов поделился ожиданиями от стартующего чемпионата мира.

«Здесь все нужно делать немножко быстрее, все команды готовы очень сильно, голодны до хоккея. Думаю, что уровень игры выше, чем на Кубке Карьяла. Мы сюда приехали атаковать. Оборона играет большую роль, но атака и контроль шайбы - это наше главное оружие», - передает слова Ларионова ТАСС.

Напомним, молодежный чемпионат мира пройдет в Канаде с 25 декабря по 5 января.

На групповом этапе сборная России сыграет с США, Австрией, Чехией и Швецией.

В своем стартовом матче на турнире, который состоится 26 декабря, российская команда встретится с американцами. Игра начнется в 5:30 мск.