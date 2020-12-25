«Сочи» подписал контракт с нападающим Шэном

Нападающий Павел Шэн подписал контракт с «Сочи» до конца сезона, сообщает пресс-служба клуба.

Форвард перешел в «Сочи» из «Салавата Юлаева» в обмен на денежную компенсацию. В текущем сезоне 20-летний хоккеист провел за уфимцев 20 матчей, отметившись одной результативной передачей.

Шэн является бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России.