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25 декабря 17:16
автор: Юрий Нечаев

Радулова обманули на полтора миллиарда рублей

Жертвами мошенников могли стать и другие спортсмены.

Адвокат Сергей Ташков, представляющий интересы нападающего «Далласа» Александра Радулова, сообщил, что хоккеист стал жертвой мошенников.

По словам юриста, форвард на протяжении нескольких лет перечислял зарплату в российский банк с отозванной лицензией.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать.

Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», - приводит слова Ташкова «360».

Добавим, что в прошлом сезоне «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе». Радулов в плей-офф провел 27 матчей и набрал 18 (8+10) очков.

источник: Телеканал «360°»
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