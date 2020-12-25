Радулова обманули на полтора миллиарда рублей

Адвокат Сергей Ташков, представляющий интересы нападающего «Далласа» Александра Радулова, сообщил, что хоккеист стал жертвой мошенников.

По словам юриста, форвард на протяжении нескольких лет перечислял зарплату в российский банк с отозванной лицензией.

«Саша приезжает в этом году в Россию, пока карантин, мы начинаем разбираться в документах и понимаем, что это банальный обман. Попытались как-то решить вопрос, встретиться с людьми этими досудебно, в мировом порядке, они начали от нас бегать.

Теперь все это вскрылось. Первый спортсмен заявит об этой проблеме, за ним потянутся другие. Но у нас самый большой вклад. У Радулова было вложено около 1,5 миллиарда рублей», - приводит слова Ташкова «360».

Добавим, что в прошлом сезоне «Даллас» дошел до финала Кубка Стэнли, где уступил «Тампе». Радулов в плей-офф провел 27 матчей и набрал 18 (8+10) очков.